Россия потратила на борьбу с пандемией почти 3 трлн рублей 

Федеральные расходы на борьбу с пандемией коронавируса нового типа составили по итогам 2020 года 2,86 трлн рублей, или 12,5% общих расходов государственной казны. Такие подсчёты содержатся в докладе Счётной палаты. Расходы бюджета выросли по сравнению с предыдущим годом на 4,6 трлн рублей, подсчитали аудиторы, добавив, что «такое значительное увеличение произошло впервые». В общей сложности за год расходы бюджета составили 22,82 трлн рублей, что стало максимальным значением за 20 лет. Изначально за год планировали потратить 19,66 трлн рублей, реальные расходы же оказались на 16% больше. Из резервного фонда правительства потратили 4,06 трлн рублей. Из них непосредственно 2,86 трлн рублей пошли на борьбу с экономическим кризисом и COVID-19, ещё 941,4 млрд рублей пошли на обязательное пенсионное страхование. Порядка 569,3 млрд рублей направили на поддержку семей с детьми, а 378,2 млрд рублей — на различные дотации. Около 231,7 млрд рублей из резервного фонда пошли на выплаты медицинским работникам, 155,5 млрд рублей — на пособия по безработице, а 117,1 млрд рублей — на поддержку малого и среднего бизнеса. Предприятиям сферы промышленности выделили 74,3 млрд рублей, на субсидии авиакомпаниям и аэропортам потратили 34,6 млрд рублей. Счётная палата подсчитала расходы на борьбу с коронавирусом, изучив документы правительства и парламентской комиссии по перераспределению ассигнований из бюджета. В итоговом показателе не учли правительственные распоряжения, которые содержали служебную информацию ограниченного распространения, а именно документы для служебного пользования или файлы под грифом «Секретно». Оценки антикризисных расходов России отличаются в зависимости от методики подсчёта, сообщил РБК. По данным издания, Международный валютный фонд (МВФ) оценивает дополнительные бюджетные затраты в стране в 2,9% ВВП, а Счётная палата — в 2,7% ВВП. Российский Минфин, в свою очередь, подсчитал, что общая стоимость антикризисных пакетов в 2020–2021 годах составила 4,5% ВВП, а с учётом финансовых мер на уровне регионов, компенсации общего сокращения доходов и так называемых забалансовых мер совокупный «фискальный импульс» приблизился к 9% ВВП, отмечал глава ведомства Антон Силуанов. В декабре 2020 года глава Фонда обязательного медицинского страхования Елена Чернякова рассказывала, что расходы на тестирование и лечение коронавируса в отечественных стационарах превысили 143 млрд рублей. В результате показатель оказался больше всего объёма финансирования программы ОМС. Фото: Pixabay, Pixabay License Главные новости бизнеса, экономики и финансов — на нашей страничке во «ВКонтакте».
Россия потратила на борьбу с пандемией почти 3 трлн рублей
Фото: Секрет Фирмы
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