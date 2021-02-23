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Умер поэт Лоуренс Ферлингетти 

ТАСС и ещё 2 11 часов назад
Умер поэт Лоуренс Ферлингетти
Фото: © AP Photo/Henny Ray Abrams
Американский поэт Лоуренс Ферлингетти умер в Сан-Франциско (штат Калифорния) на 101-м году жизни. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times со ссылкой на представителей его семьи.
Они отметили, что причиной смерти стала болезнь легких. Ферлингетти умер у себя дома — в здании, где также находится основанный им в 1953 году книжный магазин City Lights.
Издание отмечает, что поэт был одним из ярких представителей так называемого бит-поколения американских авторов 1940-1950-х годов. На счету Ферлингетти более 30 поэтических сборников.
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В мире , Сан-Франциско , США
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