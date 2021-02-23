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Тихановская рассказала о хитрости и жестокости Лукашенко 

Lenta.ru и ещё 2 11 часов назад
Тихановская рассказала о хитрости и жестокости Лукашенко
Фото: Kay Nietfeld / dpa / AP
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что президент Александр Лукашенко — хитрый и жестокий человек, при этом она «до последнего» верила в его человечность. Об этом Тихановская рассказала в интервью журналисту Дмитрию Гордону, запись доступна на YouTube.
Она подчеркнула, что Лукашенко согласился допустить ее к участию в президентских выборах только для того, чтобы «посмеяться над женщиной, за которой никто не пойдет». При этом, по словам Тихановской, глава государства недооценил белорусов, но переоценил себя и свою популярность. «То ли это была ошибка властей, что они думали: мы сейчас подавим, и все. То ли это был эксперимент: если после этого насилия люди настолько испугаются, что не выйдут», — сказала бывший кандидат в президенты.
Тихановская полагает, что Лукашенко уже не сможет вернуть доверие народа, а его попытки легитимизировать свою власть через Всебелорусское народное собрание уже потерпели неудачу. «Не вернется к белорусам понятие, что Лукашенко сильный», — отметила лидер оппозиции.
Она также отметила, что, безусловно, у действующего президента были заслуги перед страной на протяжении длительного срока его правления, но никто теперь «не вспомнит каких-то его сильных поступков, которые были "до"». «Он теперь ассоциируется только с насилием», — пояснила Тихановская.
Ранее Тихановская заявила, что белорусские демонстранты потеряли улицы. Беседуя с журналистами, она отметила, что у оппозиции «нет возможности бороться с насилием режима против протестующих». «У них [властей] есть оружие, сила, так что на данный момент кажется, что мы проиграли», — добавила она.
В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года, согласно официальным результатам которых Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Акции несогласных с итогами жестко подавляются милицией и ОМОН. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторах. Четыре человека были убиты в столкновениях с силовиками.
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В мире , Безопасность
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