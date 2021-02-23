В центре Киева произошли столкновения между полицией и радикалами

У администрации президента Украины Киеве произошли столкновения между полицией и сторонниками осужденного к семи годам за похищение человека экс-главы одесской ячейки "Правого сектора" * Сергея Стерненко, передает корреспондент РИА Новости.

Приморский районный суд Одессы во вторник признал Стерненко виновным в похищении человека и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Во вторник вечером несколько тысяч человек пришли к офису президента Украины Владимира Зеленского с требованием освободить националиста.

В начале митинга сторонники Стерненко вели себя спокойно. Однако около 21.30 (мск) они предприняли попытку прорвать оцепление полиции, которое стоит на улице Банковой, и пройти ближе к офису. Из-за этого возникла потасовка. В толпе были слышны несколько пиротехнических взрывов, виднелся дым от дымовых шашек. В ходе столкновений митингующие бросали в полицию файеры и снежки.

Ситуация стабилизировалась, но остается напряженной.

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В 2015 году в Одесской области похитили депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, его избивали, требуя отказаться от депутатского мандата. Щербич обратился в правоохранительные органы и заявил, что его похитили Стерненко и его соратник Руслан Демчук. Правоохранители их задержали и арестовали, но позже выпустили из-под стражи.

"Правый сектор"* — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд России признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны.

* В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в России организаций.