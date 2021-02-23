Власти Ирландии продлили жесткий карантин до 5 апреля

Кабинет министров Ирландии на своем заседании во вторник принял решение сохранить жесткие меры карантина, введенного из-за пандемии, до 5 апреля. Об этом сообщил национальный телеканал RTE со ссылкой на неназванный правительственный источник.

Соответствующие наивысшему уровню эпидемиологической опасности ограничительные меры, действующие в Ирландии, продлятся по крайней мере до 5 апреля. При этом, как уточнил телеканал, будет сделано исключение для детских учебных заведений — они начнут поэтапно открываться начиная с 1 марта в соответствии с утвержденным планом. Первыми вернутся за парты учащиеся первых, вторых, а также и выпускных классов, затем с 8 марта заработают детские сады и ясли. Полностью учеба в средних школах возобновится после пасхальных каникул — с 12 апреля.