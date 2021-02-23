Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

СМИ: власти Ирландии продлили жесткий карантин до 5 апреля 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Власти Ирландии продлили жесткий карантин до 5 апреля
Фото: РИА Новости
Кабинет министров Ирландии на своем заседании во вторник принял решение сохранить жесткие меры карантина, введенного из-за пандемии, до 5 апреля. Об этом сообщил национальный телеканал RTE со ссылкой на неназванный правительственный источник.
Соответствующие наивысшему уровню эпидемиологической опасности ограничительные меры, действующие в Ирландии, продлятся по крайней мере до 5 апреля. При этом, как уточнил телеканал, будет сделано исключение для детских учебных заведений — они начнут поэтапно открываться начиная с 1 марта в соответствии с утвержденным планом. Первыми вернутся за парты учащиеся первых, вторых, а также и выпускных классов, затем с 8 марта заработают детские сады и ясли. Полностью учеба в средних школах возобновится после пасхальных каникул — с 12 апреля.
Третий с начала пандемии общенациональный карантин был веден в Ирландии 24 декабря 2020 года на фоне резкого распространения нового штамма коронавируса, выявленного в Великобритании. С тех пор правительство дважды продлевало его сроки — последний истекал 5 марта. В стране закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек, не работают школы и детские сады, стройплощадки, музеи. Гражданам предписано ограничивать социальные контакты узким семейным кругом, а свободное передвижение разрешено лишь в пределах 5 км от дома. В последней ежедневной сводке за вторник Минздрав сообщил о выявлении 575 новых случаев инфицирования и 45 летальных исходах, связанных с коронавирусом.
Видео дня. Путин поздравил российских военных с Днём защитника Отечества
ТАСС: последние новости
Amnesty International отказалась считать Навального "узником совести" Amnesty International отказалась считать Навального "узником совести" Украина подала в ЕСПЧ очередной иск против России Украина подала в ЕСПЧ очередной иск против России Украинские телеканалы, на которые власти наложили санкции, учредили медиахолдинг "Новости" Украинские телеканалы, на которые власти наложили санкции, учредили медиахолдинг "Новости"
Комментарии
В мире , Минздрав РФ , Ирландия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Украинская певица показала на видео рухнувший из-за снега потолок квартиры
01:40
Украинская певица показала на видео рухнувший из-за снега потолок квартиры
Происшествия Шоу-бизнес
Появилось видео с Путиным у Могилы Неизвестного Солдата
01:00
Появилось видео с Путиным у Могилы Неизвестного Солдата
Политика
Сервал дал отпор гепарду и попал на видео
03:31
Сервал дал отпор гепарду и попал на видео
Происшествия
Застрявшую в снегу скорую сняли на видео
00:58
Застрявшую в снегу скорую сняли на видео
Происшествия
Спасение застрявших на льдине детей сняли на видео
00:53
Спасение застрявших на льдине детей сняли на видео
Общество Происшествия
Спасение провалившихся под снег туристов сняли на видео
00:40
Спасение провалившихся под снег туристов сняли на видео
Происшествия
Поздравление космонавтов Роскосмоса с Днем защитника Отечества сняли на видео
01:02
Поздравление космонавтов Роскосмоса с Днем защитника Отечества сняли на видео
Наука и техника
НАСА показало видео посадки ровера на Марс
03:25
НАСА показало видео посадки ровера на Марс
Наука и техника
Работники гипермаркета попытались остановить буйного покупателя и попали на видео
00:37
Работники гипермаркета попытались остановить буйного покупателя и попали на видео
Общество Происшествия
Путин и Лукашенко прокатились на горных лыжах и снегоходах в Сочи и попали на видео
02:32
Путин и Лукашенко прокатились на горных лыжах и снегоходах в Сочи и попали на видео
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение