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СМИ: Депардье предъявили обвинение в изнасиловании и домогательствах 

РИА Новости 26 минут назад
Депардье обвинили в изнасиловании
Фото: РИА Новости
Французскому актеру Жерару Депардье 16 декабря было предъявлено обвинение в изнасиловании и сексуальных домогательствах, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники, близкие к делу.
Истицей по этому делу выступает молодая актриса, которая обвиняет Депардье в домогательствах и изнасиловании летом 2018 года.
Что случилось с сыном Депардье
Следствие было прекращено в июне 2019 года, власти не обнаружили состава преступления. Сам артист опровергал обвинения со стороны девушки.
В августе 2020 года прокуратура Парижа направила запрос о возобновлении дела. Затем, в октябре прошлого года, сообщалось о том, что судебный следователь возобновил расследование.
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В мире , Происшествия , Жерар Депардье , France-Presse
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