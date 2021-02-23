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Жерару Депардье предъявили обвинение в изнасиловании 

Lenta.ru и ещё 9 11 часов назад
Жерару Депардье предъявили обвинение в изнасиловании
Фото: Lenta.ru
Французскому актеру Жерару Депардье предъявили обвинение в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство France-Presse (AFP).
Как рассказали источники, близкие к делу, обвинение было предъявлено еще 16 декабря. 22-летняя актриса обвинила Депардье в домогательствах и изнасиловании летом 2018 года. Уголовное дело закрывали, однако она подала новую жалобу.
В октябре 2020-го сообщалось, что суд возобновит дело Депардье об изнасиловании.
В 2018 году стало известно, что Депардье подозревают в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Тогда юрист Депардье заявил, что его клиент «категорически отрицает причастность к любым изнасилованиям и любым домогательствам». Актриса рассказала полиции, что дважды подверглась насилию со стороны артиста в его доме в Париже. По ее словам, первый инцидент произошел 7 августа, второй — 13 августа. Расследованием занялась прокуратура Парижа.
Имя актрисы не раскрывается, однако близкий к расследованию источник утверждает, что девушка и Депардье были знакомы достаточно хорошо: он помогал ей начать карьеру в кино.
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Комментарии
В мире , Громкие уголовные дела , Изнасилование , Сексуальные домогательства , Жерар Депардье , РИА Новости , France-Presse , Париж , Франция
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