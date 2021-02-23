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Экс-президент Чехии Вацлав Клаус заразился коронавирусом 

ТАСС 49 минут назад
Экс-президент Чехии Вацлав Клаус заразился коронавирусом
Фото: РИА Новости
Экс-президент Чехии Вацлав Клаус заразился коронавирусом. Об этом сообщил во вторник журналистам его помощник Петер Мацинка.

"Господин Клаус получил положительный результат теста на коронавирус, — отметил Мацинка. — Он [Клаус] в течение получаса обследовался на предмет диагноза COVID-19 в Центральном военном госпитале в Праге. Лечение ему будет проводиться амбулаторно".

Клаус, которому 19 июня должно исполниться 80 лет, считает, что необходимо добиться возникновения коллективного иммунитета к коронавирусу, и отказывается использовать медицинские маски. За их отсутствие на общественных мероприятиях ему были выписаны два штрафа. Чешский экс-президент также категорически отвергает вакцинацию.
Клаус занимал пост президента с 2003 по 2013 год.
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В мире , Вацлав Клаус , Прага , Чехия
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