Экс-президент Чехии Вацлав Клаус заразился коронавирусом. Об этом сообщил во вторник журналистам его помощник Петер Мацинка.

"Господин Клаус получил положительный результат теста на коронавирус, — отметил Мацинка. — Он [Клаус] в течение получаса обследовался на предмет диагноза COVID-19 в Центральном военном госпитале в Праге. Лечение ему будет проводиться амбулаторно".

Клаус, которому 19 июня должно исполниться 80 лет, считает, что необходимо добиться возникновения коллективного иммунитета к коронавирусу, и отказывается использовать медицинские маски. За их отсутствие на общественных мероприятиях ему были выписаны два штрафа. Чешский экс-президент также категорически отвергает вакцинацию.

Клаус занимал пост президента с 2003 по 2013 год.