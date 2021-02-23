Савченко предрекла Украине новый «майдан»

Экс-депутат Рады Надежда Савченко предупредила об угрозе нового «майдана» на Украине. По ее мнению, народное восстание станет результатом «войны на истощение», которую ведет украинская власть против своих собственных граждан.
Насильственная смена власти на Украине, произошедшая в ходе "евромайдана" в 2014 году, еще принесет свои разрушительные плоды в виде нового глубокого кризиса, заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала "Наш".
Украинская власть до сих пор не решила основные проблемы с того времени, а теперь еще и ведет "войну на истощение" против своих собственных граждан, используя тактику "мелких порезов", передает РИА "Новости" слова Савченко.
"У нас впереди еще не один "майдан" и не один раскол, к сожалению", — посетовала экс-парламентарий.
Бывший президент Украины Виктор Янукович, бежавший из страны как раз в феврале 2014 года, также считает, что события киевского "майдана" в 2014 году продолжают разделять республику. Соответствующее обращение политика к народу было опубликовано его адвокатом Виталием Сердюком.
По словам экс-главы государства, граждане Украины, которые были не согласны с "государственным переворотом", остаются чужими в своей стране. При этом Янукович отметил, что действия властей усугубляют эту ситуацию.
Он подчеркнул, что представители радикальных взглядов на Украине навязывают украинцам свою версию событий и имеют монополию на правду. Политик также указал на разрушение экономики страны, что спровоцировало нищету и уныние.
"Люди потеряли веру в справедливость, верховенство закона, свободу слова — те базовые принципы демократии, которые были лозунгами "революции", — уверен Янукович.
Подобного мнения придерживается и ряд западных политических сил. Так, в прошлом году депутаты немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) опубликовали коммюнике, в котором указали, что подписанное в 2014 году после "евромайдана" Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом "раскололо" страну и "в значительной степени поспособствовало эскалации внутреннего конфликта".
Бывший грузинский президент, экс-губернатор Одессой области Михаил Саакашвили считает, что новый "майдан" на Украине будет спровоцирован закрытием оппозиционных телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.
"Будут стрелять еще больше, давайте не будем себя обманывать. Будут стрелять гораздо больше", — сказал Саакашвили в эфире телеканала "Украина".
Он считает, что в конце концов Киев лишится Мариуполя и Херсона, которые отойдут России. Свои умозаключения Саакашвили объяснил тем, что Москве якобы необходим "плацдарм" на Украине, чтобы содержать Крым, снабжать его водой и улучшить логистику.
Вместе с тем бывший председатель правительства Украины Николай Азаров считает невозможным возникновение нового "евромайдана" в стране из-за противодействия этому кураторов из США, которых устраивают действующие власти.
"Майдан" — это хорошо организованная спецоперация. Подготовленная, оплаченная, продуманная. К которой подключается громадное число людей… включая агентов влияния, находящихся в органах власти", — сказал политик.
Он отметил, что для организации таких "майданов" нужен не недовольный народ в первую очередь, а политическая структура, ресурсы, СМИ, подходящие лидеры. Азаров уверен, что американские спецслужбы очень внимательно следят за тем, чтобы нынешняя власть в Киеве оставалась на посту.
В июле прошлого года Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал данные соцопроса, согласно которым 46,1% украинцев считают, что их страна разваливается. Еще 40,8% респондентов выразили мнение, что Украина "сшивается как страна и идет путем объединения".
Около 46% опрошенных КМИС полагают, что государство находится в стагнации и не развивается, жизнь в нем становится все более невыносимой. Для 47,3% респондентов Украина, может, и медленно, но развивается и превращается в современную развитую страну.