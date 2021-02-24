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Армянские протестующие ворвались в здание Ереванского университета 

Lenta.ru и ещё 1 19 минут назад
Протестующие ворвались в Ереванский университет
Фото: lenta.ru
Несколько десятков сторонников армянской оппозиции ворвались в здание Ереванского государственного университета с призывом к студентам и преподавателям поддержать отставку премьер-министра Никола Пашиняна. Видеоролик с места событий публикует Telegram-канал «Sputnik Армения».
На представленных кадрах видно, как протестующие идут по коридору, скандируя лозунг «Армения без Никола!». Отмечается, что служба безопасности университета не мешает проведению спонтанной акции. О прибытии на место подразделений полиции и прочих силовых структур не сообщается.
Протесты с требованием к Пашиняну покинуть свой пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций. Сам Пашинян заявил, что чист перед народом.
27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой начались бои. Стороны обвинили друг друга в провокации. Столкновения продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.
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В мире , Азербайджан , Армения , Баку , Ереван , Москва
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