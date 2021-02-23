Экс-генпрокурор Украины получил награду Госдепа США 

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Отмечается, что, помимо Рябошапки, данную награду получили ещё 11 человек.

По словам американского госсекретаря Энтони Блинкена, США совместно со своими иностранными партнёрами только за последние два года взыскали и вернули украденные государственные активы на сумму более $1 млрд