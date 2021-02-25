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Украина и Польша договорились о противодействии «Северному потоку — 2» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 9 минут назад
Украина и Польша договорились о противодействии «Северному потоку — 2»
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский договорился с главой Польши Анджеем Дудой противостоять строительству газопровода «Северный поток — 2», привлекая к этому мировое сообщество.

«Этот проект, по сути, — ловушка для всей Европы. Его нельзя допустить. Дальнейшее усиление санкций против этого проекта — это гарантия энергетической безопасности Европы», — приводятся слова Зеленского на официальном сайте офиса президента.

Кроме того, пресс-служба президента Украины уточнила, что лидеры стран скоординировали шаги по противодействию проекту.
Также стороны обсудили текущую ситуацию в Донбассе и реализацию совместных инфраструктурных проектов. В частности, речь шла о строительстве и ремонте дорог, а также модернизации пунктов пропуска.
Ранее Польша и Украина призвали США «положить конец» «Северному потоку — 2». Украинский оператор газотранспортной системы («Оператор ГТС Украины», ОГТСУ) поприветствовал новые санкции в отношении трубоукладчика «Фортуна», ведущего строительство «Северного потока — 2».
Напомним, Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку — 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника — компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа.
Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток — 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.
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В мире , Анджей Дуда , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Владимир Путин , Госдеп США , Польша , США
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