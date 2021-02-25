«Этот проект, по сути, — ловушка для всей Европы. Его нельзя допустить. Дальнейшее усиление санкций против этого проекта — это гарантия энергетической безопасности Европы», — приводятся слова Зеленского на официальном сайте офиса президента.

Кроме того, пресс-служба президента Украины уточнила, что лидеры стран скоординировали шаги по противодействию проекту.

Также стороны обсудили текущую ситуацию в Донбассе и реализацию совместных инфраструктурных проектов. В частности, речь шла о строительстве и ремонте дорог, а также модернизации пунктов пропуска.

Ранее Польша и Украина призвали США «положить конец» «Северному потоку — 2». Украинский оператор газотранспортной системы («Оператор ГТС Украины», ОГТСУ) поприветствовал новые санкции в отношении трубоукладчика «Фортуна», ведущего строительство «Северного потока — 2».

Напомним, Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку — 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника — компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа