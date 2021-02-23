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Москва

В соцсетях предположили, что в Техасе выпал «ненастоящий снег» 

News.ru 1 час назад
В аномальном снегопаде в Техасе обвинили власти США
Фото: Chengyue Lao/Global Look Press
Пользователи социальных сетей распространяют видео с так называемыми теориями заговора о том, что за снегопадом в американском штате Техас стоят власти США. По их мнению, выпавший снег «ненастоящий».
В роликах, выложенных в TikTok и Facebook, их авторы пытаются растопить такой снег. Используют спички, зажигалки и фены. Многие отмечают, что снег не тает, а порой почти горит, что якобы свидетельствует о его «поддельности», сообщает Business Insider.
Пользователи TikTok полагают, что «ненастоящий» снег в Техас направил либо президент США Джо Байден, либо миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс, объявлявший о намерении бороться с изменением климата.
Дезинформация о «ненастоящем снеге» стала одним из основных поисковых запросов в соцсетях при поиске контента о непогоде в Техасе, а хэштег #правительственныйснег (governmentsnow) пользователи просмотрели уже более миллиона раз.
Миллионы американцев столкнулись с нехваткой питьевой воды
Ранее NEWS.ru сообщал, что в массовом отключении электроэнергии в Техасе, повлёкшем гибель людей, виноваты проблемы с электростанциями, работавшими на природном газе. Эти проблемы можно было предотвратить, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что в массовом отключении электроэнергии виновато обмерзание ветряных установок.
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Комментарии
В мире , Билл Гейтс , Джозеф Байден , Microsoft , США
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