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Перевоз целого дома по улицам в США сняли на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
22 февраля в Сан-франциско, США, с помощью грузовика был перевезен 139-летний дом на расстояние в 6 кварталов. Владелец крупного викторианского здания, построенного в 1882 году, Тим Браун потратил 400 тысяч долларов, чтобы перевезти дом на новое место в Сан-Франциско.
Хозяину пришлось договориться с 15 городскими агентствами, чтобы реализовать перевоз здания. Дом погрузили на большую платформу, которую тянул грузовик, и переместили на шесть кварталов от прежнего местонахождения. Рабочим пришлось подрезать деревья, переносить парковки и снимать дорожные знаки, чтобы дом ничего не разрушил. Жители города наблюдали за необычным действом с тротуаров. Это стало первым за последние 50 лет перевозом целого здания в Сан-Франциско. В прошлом подобная практика была широко распространена.
В мире , Видео , Тим Браун
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