Появилось видео с таинственным монолитом в Конго 

18 февраля в социальных сетях появилось новое видео с таинственным монолитом. На этот раз металлический объект обнаружили в Демократической Республике Конго в населенном пункте Киншас. Сообщается, что монолит был уничтожен разъяренной толпой. Жители столицы закидали камнями и подожгли 3,7-метровый столб, заподозрив его в связи с нечистой силой.

В последние месяцы в самых разных точках мира — от Калифорнии до Британии и Румынии — стали возникать таинственные металлические монолиты. Об их происхождении, как и о цели их появления, ничего не известно.

По словам очевидцев, атаковавшие монолит жители хотели узнать, что скрывается внутри конструкции — но не нашли ничего, кроме листов металла.