Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Появилось видео с таинственным монолитом в Конго 

Вадим Дроздов 17 минут назад
18 февраля в социальных сетях появилось новое видео с таинственным монолитом. На этот раз металлический объект обнаружили в Демократической Республике Конго в населенном пункте Киншас. Сообщается, что монолит был уничтожен разъяренной толпой. Жители столицы закидали камнями и подожгли 3,7-метровый столб, заподозрив его в связи с нечистой силой.
В последние месяцы в самых разных точках мира — от Калифорнии до Британии и Румынии — стали возникать таинственные металлические монолиты. Об их происхождении, как и о цели их появления, ничего не известно.
По словам очевидцев, атаковавшие монолит жители хотели узнать, что скрывается внутри конструкции — но не нашли ничего, кроме листов металла.
В мире , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с причинами смерти Екатерины Градовой
02:20
Видео с причинами смерти Екатерины Градовой
Происшествия
Появилось видео с таинственным монолитом в Конго
00:30
Появилось видео с таинственным монолитом в Конго
В мире
Видео с места расстрела посла Италии в Конго
00:33
Видео с места расстрела посла Италии в Конго
Происшествия
Балерина Мариинского театра станцевала на льду Финского залива и попала на видео
00:22
Балерина Мариинского театра станцевала на льду Финского залива и попала на видео
Общество
Сотни дронов показали в небе картины Ван Гога и попали на видео
08:01
Сотни дронов показали в небе картины Ван Гога и попали на видео
В мире
Переговоры Путина и Лукашенко сняли на видео
Переговоры Путина и Лукашенко сняли на видео
Политика
Погоня белых медведей за КамАЗом попала на видео
00:43
Погоня белых медведей за КамАЗом попала на видео
Общество
Спасшую собаку девушку сняли на видео
01:02
Спасшую собаку девушку сняли на видео
Общество
Школьники в Норильске прорыли тоннель до школы и попали на видео
00:46
Школьники в Норильске прорыли тоннель до школы и попали на видео
Общество Происшествия
Появилось видео с места крушения военного самолета в Нигерии
00:18
Появилось видео с места крушения военного самолета в Нигерии
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение