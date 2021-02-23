В США объявили траур по жертвам коронавируса

Президент США Джо Байден объявил пятидневный траур по 500 тысячам умерших от коронавируса американцам. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Джен Псаки, ее выступление размещено на Twitter-аккаунте Белого дома.

Ожидается, что глава государства на закате почтит память скончавшихся минутой молчания, зажжет свечи и выступит с речью. На протяжении пяти дней в стране будут приспущены государственные флаги.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США число смертей от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, достигло 500 071. Всего в стране выявлено 28 174 133 случая инфицирования.