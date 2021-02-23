Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В США объявили траур по 500 тысячам умерших от коронавируса американцам 

Lenta.ru 38 минут назад
В США объявили траур по жертвам коронавируса
Фото: Reuters
Президент США Джо Байден объявил пятидневный траур по 500 тысячам умерших от коронавируса американцам. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Джен Псаки, ее выступление размещено на Twitter-аккаунте Белого дома.
Ожидается, что глава государства на закате почтит память скончавшихся минутой молчания, зажжет свечи и выступит с речью. На протяжении пяти дней в стране будут приспущены государственные флаги.
По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США число смертей от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, достигло 500 071. Всего в стране выявлено 28 174 133 случая инфицирования.
Ранее было подсчитано, что в США число жертв коронавируса стало больше, чем количество потерь страны во Второй мировой войне (291 тысяча), Корейской войне (47,4 тысячи) и войне во Вьетнаме (33,7 тысячи).
Видео дня. Балерину Вяткину пытались «взорвать» гранатой
Последние новости
США внесли связанное с «Северным потоком-2» судно «Фортуна» в список санкций США внесли связанное с «Северным потоком-2» судно «Фортуна» в список санкций Раскрыты обстоятельства смерти Екатерины Градовой Раскрыты обстоятельства смерти Екатерины Градовой Панарин покинул расположение клуба после обвинений в избиении девушки Панарин покинул расположение клуба после обвинений в избиении девушки
В мире , США , Джозеф Байден , Вьетнам
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Балерина Мариинского театра станцевала на льду Финского залива и попала на видео
00:22
Балерина Мариинского театра станцевала на льду Финского залива и попала на видео
Общество
Сотни дронов показали в небе картины Ван Гога и попали на видео
08:01
Сотни дронов показали в небе картины Ван Гога и попали на видео
В мире
Переговоры Путина и Лукашенко сняли на видео
Переговоры Путина и Лукашенко сняли на видео
Политика
Погоня белых медведей за КамАЗом попала на видео
00:43
Погоня белых медведей за КамАЗом попала на видео
Общество
Спасшую собаку девушку сняли на видео
01:02
Спасшую собаку девушку сняли на видео
Общество
Школьники в Норильске прорыли тоннель до школы и попали на видео
00:46
Школьники в Норильске прорыли тоннель до школы и попали на видео
Общество Происшествия
Появилось видео с места крушения военного самолета в Нигерии
00:18
Появилось видео с места крушения военного самолета в Нигерии
В мире Происшествия
«Поющего» тигренка в российском зоопарке показали на видео
01:01
«Поющего» тигренка в российском зоопарке показали на видео
Другое
Грузовик снес стену кафе под Воронежем и попал на видео
00:30
Грузовик снес стену кафе под Воронежем и попал на видео
Происшествия
Пассажиры сняли на видео горящий двигатель самолета в воздухе
00:31
Пассажиры сняли на видео горящий двигатель самолета в воздухе
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение