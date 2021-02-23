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Москва

Боррель заявил, что его визит в Москву сплотил страны ЕС 

Национальная Служба Новостей 30 минут назад
Глава европейской дипломатии Жозеп Борель заявил, что его визит в Москву способствовал сплочению стран-членов Евросоюза, что привело к единому решению введения новых санкций против РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
В МИД РФ выразили разочарование из-за планов ЕС ввести новые санкции.

«Реакция России действительно способствовала единству государств-членов», — цитирует слова Борреля агентство.

Глава европейской дипломатии также заявил, что его поездка в РФ показала, что Россия хочет продолжать конфронтацию с Евросоюзом. Визит дипломата в Россию состоялся с 4 по 6 февраля.
За время пребывания в России Боррель провел встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, он также встретился с представителями общественных организаций.
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В мире , Видео , Сергей Лавров , МИД , ЕС , Москва
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