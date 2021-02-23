Боррель заявил, что его визит в Москву сплотил страны ЕС 

Глава европейской дипломатии Жозеп Борель заявил, что его визит в Москву способствовал сплочению стран-членов Евросоюза , что привело к единому решению введения новых санкций против РФ . Об этом сообщает РИА Новости.

МИД РФ выразили разочарование из-за планов ЕС ввести новые санкции.

«Реакция России действительно способствовала единству государств-членов», — цитирует слова Борреля агентство.

Глава европейской дипломатии также заявил, что его поездка в РФ показала, что Россия хочет продолжать конфронтацию с Евросоюзом. Визит дипломата в Россию состоялся с 4 по 6 февраля.