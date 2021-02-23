Климкин осудил вице-премьера Украины за фото с Кадыровым

"Я считаю, что это выглядит по меньшей мере грустно, когда такое случается, а кто-то пытается сбросить с себя ответственность, и в Facebook спрашивает своего вице-премьера, чтобы тот объяснил свое поведение, хотя на самом деле есть телефон и есть полномочия. Есть политическая ответственность, которую надо демонстрировать и общаться соответствующим образом. Этот фейсбучный пассаж демонстрирует огромную проблему", — заключил Климкин.