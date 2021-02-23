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Климкина возмутило фото вице-премьера Украины с Кадыровым 

РИА Новости 43 минуты назад
Климкин осудил вице-премьера Украины за фото с Кадыровым
Фото: © AP Photo / Efrem Lukatsky
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал скандал в украинском правительстве из-за фотографии вице-премьера страны Олега Уруского с главой Чечни Рамзаном Кадыровым на выставке в ОАЭ, раскритиковав поведение украинского чиновника.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал от Уруского объяснений из-за фотографии, где он запечатлен рядом с Кадыровым на выставке вооружений IDEX-2021 в ОАЭ. Сам вице-премьер заявил, что оказался на общем фото с главой Чечни из-за протокола организаторов. Кадыров, в свою очередь, отметил, что лишь вчера узнал о существовании Уруского, удивившись тем, что фото вызвало скандал в Киеве.
Климкин заявил в интервью "Обозревателю", что поведение Уруского "неприемлемо" и "выглядит как пощечина".

"Нужно не ссылаться на протокол, а извиниться перед украинцами за то, что произошло… В протоколе может быть все что угодно, а политик несет ответственность", — утверждает экс-министр.

Также он раскритиковал реакцию Шмыгаля на событие, обвинив его в попытке переложить ответственность на Уруского.

"Я считаю, что это выглядит по меньшей мере грустно, когда такое случается, а кто-то пытается сбросить с себя ответственность, и в Facebook спрашивает своего вице-премьера, чтобы тот объяснил свое поведение, хотя на самом деле есть телефон и есть полномочия. Есть политическая ответственность, которую надо демонстрировать и общаться соответствующим образом. Этот фейсбучный пассаж демонстрирует огромную проблему", — заключил Климкин.

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Комментарии
В мире , Денис Шмыгаль , Рамзан Кадыров , Олег Уруский , Павел Климкин , МИД , Правительство Украины
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