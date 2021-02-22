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Москва

Лукашенко привез в подарок Путину белорусские аналоги хамона и пармезана 

ТАСС и ещё 2 28 минут назад
Лукашенко подарил Путину белорусские хамон и пармезан
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез в Сочи корзину с белорусскими продуктами в подарок президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщило в понедельник агентство БелТА, которое ссылается на фотографию корзины с подарком, опубликованную Telegram-каналом "Пул первого", близким к пресс-службе белорусского президента.
В корзине в основном мясные продукты и сыры различных белорусских производителей. Судя по этикеткам, среди привезенных в подарок образцов белорусской продукции — аналоги испанской ветчины хамон и итальянского сыра пармезан. В корзине есть и более традиционные для Белоруссии продукты, такие как сало.
БелТА подчеркивает, что ранее на переговорах президент России дал высокую оценку белорусскому продовольствию. Владимир Путин отметил, что в России большой популярностью пользуются продукты из Белоруссии, они всегда качественные и доступные по цене.
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В мире , Политика , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Краснодарский Край , Минск , Сочи
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