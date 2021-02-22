Лукашенко подарил Путину белорусские хамон и пармезан

В корзине в основном мясные продукты и сыры различных белорусских производителей. Судя по этикеткам, среди привезенных в подарок образцов белорусской продукции — аналоги испанской ветчины хамон и итальянского сыра пармезан. В корзине есть и более традиционные для Белоруссии продукты, такие как сало.

БелТА подчеркивает, что ранее на переговорах президент России дал высокую оценку белорусскому продовольствию. Владимир Путин отметил, что в России большой популярностью пользуются продукты из Белоруссии, они всегда качественные и доступные по цене.