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Десятки протестующих задержали у здания правительства в Ереване 

News.ru и ещё 6 4 часа назад
Десятки протестующих задержали у здания правительства в Ереване
Фото: РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов Армении задержали в столице республики несколько десятков участников акции протеста, требовавших отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Митингующие собрались у третьего корпуса правительственных зданий с намерением не дать Пашиняну возможности попасть туда. Однако их действия пресекли сотрудники полиции. В ближайшее отделение доставлены 57 участников акции, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армянской полиции.
Поводом для акций за отставку Пашиняна послужило подписание им вместе с президентом России Владимиром Путиным и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.
Некоторое время назад кандидат на пост главы правительства республики Вазген Манукян призвал оппозицию быть готовой в любое время «с молниеносной быстротой восстанием взять власть». По его словам, к такому «плану Б» следует прибегнуть, если массовые протесты не заставят Пашиняна покинуть свой пост.
Как писал NEWS.ru, 20 февраля в центре Еревана прошёл многотысячный митинг оппозиции за отставку Пашиняна. По словам организаторов, премьер и его команда должны уйти, чтобы Армения не превратилась в турецкий вилайет.
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Комментарии
В мире , Происшествия , Ильхам Алиев , Владимир Путин , РИА Новости , Азербайджан , Армения , Ереван
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