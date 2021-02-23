Десятки протестующих задержали у здания правительства в Ереване 

Сотрудники правоохранительных органов Армении задержали в столице республики несколько десятков участников акции протеста, требовавших отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Митингующие собрались у третьего корпуса правительственных зданий с намерением не дать Пашиняну возможности попасть туда. Однако их действия пресекли сотрудники полиции. В ближайшее отделение доставлены 57 участников акции, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армянской полиции.

Поводом для акций за отставку Пашиняна послужило подписание им вместе с президентом России Владимиром Путиным и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.

Некоторое время назад кандидат на пост главы правительства республики Вазген Манукян призвал оппозицию быть готовой в любое время «с молниеносной быстротой восстанием взять власть». По его словам, к такому «плану Б» следует прибегнуть, если массовые протесты не заставят Пашиняна покинуть свой пост.

Как писал NEWS.ru, 20 февраля в центре Еревана прошёл многотысячный митинг оппозиции за отставку Пашиняна. По словам организаторов, премьер и его команда должны уйти, чтобы Армения не превратилась в турецкий вилайет.