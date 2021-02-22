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Украина обвинила Россию в краже чертежей «засекреченного» танка 

Национальная Служба Новостей и ещё 5 23 минуты назад
Украина обвинила Россию в краже чертежей «засекреченного» танка
Фото: EPA
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала «агента», который пытался передать российским спецслужбам техническую документацию «секретного» танка Т-84БМ «Оплот», сообщает пресс-служба ведомства.
По данным контрразведки СБУ, представители российского Генштаба ВС якобы завербовали украинца, который пытался заполучить материалы по разработке и производству танка. Как отмечает СБУ, информация проходит под грифом ограниченного доступа.
Под контролем силовиков «российский агент» получил образцы технических материалов от сотрудника Харьковского конструкторского бюро машиностроения, разработчика «Оплота». Фотокопии документов «агент» передал якобы представителю спецслужб РФ и был задержан по горячим следам.
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В отношении украинца возбудили уголовное дело по статье «государственная измена».
Танк «Оплот» — модернизированная версия советской бронетехники Т-80УД. Украинские военные неоднократно отмечали недостатки танка в приближенных к боевым действиям условиях. Кроме того, в танковом биатлоне Strong Europe Tank Challenge в Германии в 2018 году «Оплот» проиграл всем своим соперникам, заняв восьмое место из восьми возможных.
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В мире , Армия , СБУ , НАТО , Харьков
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