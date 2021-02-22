Лукашенко анонсировал появление белорусской вакцины от COVID-19

У вас (у России. — NEWS.ru) уже три зарегистрированных вакцины [от нового коронавируса] и ещё в разработке. Мы (Белоруссия. — NEWS.ru) тоже идём этим путём. К осени мы получим и свою вакцину, специалисты у нас есть, — цитирует Лукашенко РИА Новости.

В свою очередь Лукашенко поблагодарил Кремль за помощь экономике Белоруссии. Кроме того, по предварительным данным, лидеры намерены уделить особое внимание обсуждению развития двусторонних отношений. Важным вопросом станет совместное реагирование на вызовы извне, касающиеся в том числе сферы военной безопасности и взаимодействия в интеграционных структурах. Ожидается также, что политики обменяются мнениями касательно международной повестки дня, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, после того как Минск начал добиваться от Москвы очередного кредита, на который могут пойти остатки средств на заём для строительства Белорусской АЭС, Лукашенко прокомментировал слухи о планах попросить у России в долг $3 млрд Он заявил, что изначально договорился с российским лидером Владимиром Путиным встретиться в 20-х числах февраля.