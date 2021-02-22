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Молдавские социалисты обвиняют Санду в подготовке госпереворота 

Аргументы Недели 16 минут назад
Санду обвинили в подготовке конституционного переворота
Фото: ТАСС
Президент Молдавии Майя Санду готовит конституционный переворот. Об этом заявил депутат партии социалистов Богдан Цырдя.
Парламентарий подчеркнул, что в подготовке переворота Санду опирается на «некоторых аккредитованных в Молдавии послов».
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Цырдя отметил, что ему стало известно, что Санду согласовала с КС решение по запросу в отношении того, обязана ли она поддерживать кандидата на пост премьер-министра, предложенного парламентским большинством. Депутат выразил уверенность, что «вердикт Конституционного суда будет благоприятным для президента и для партии „Действия и солидарность“.

»КС решил огласить свое решение 23 февраля — в день Cоветской армии. Зная любовь западных послов к символизму и датам, можно предположить, что КС именно в этот день ударит по парламентскому большинству», — считает Цырдя.

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В мире , Молдова
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