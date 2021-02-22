Санду обвинили в подготовке конституционного переворота

Президент Молдавии Майя Санду готовит конституционный переворот. Об этом заявил депутат партии социалистов Богдан Цырдя.

Парламентарий подчеркнул, что в подготовке переворота Санду опирается на «некоторых аккредитованных в Молдавии послов».

Цырдя отметил, что ему стало известно, что Санду согласовала с КС решение по запросу в отношении того, обязана ли она поддерживать кандидата на пост премьер-министра, предложенного парламентским большинством. Депутат выразил уверенность, что «вердикт Конституционного суда будет благоприятным для президента и для партии „Действия и солидарность“.