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Миллионы американцев столкнулись с нехваткой питьевой воды из-за морозов 

Lenta.ru и ещё 1 29 минут назад
Миллионы американцев столкнулись с нехваткой питьевой воды
Фото: Reuters
Миллионы американцев столкнулись с нехваткой питьевой воды из-за морозов. Об этом передает NBC News.
Представители властей штата Техас сообщили, что 8,8 миллиона человек, то есть около трети населения региона, нуждаются в чистой воде. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что к распределению воды в пострадавшем регионе были привлечены военные и нацгвардейцы. Так, американцы получили уже около 3,5 миллиона бутылей.
Ранее сообщалось, что из-за самых серьезных за более чем 30 лет морозов в Техасе произошел продовольственный кризис. Из-за закрытия торговых точек многие магазины и рестораны вынуждены выбрасывать скоропортящиеся продукты и товары с истекшим скором годности, испытывая при этом трудности с поставками новой еды.
В феврале этого года сразу несколько штатов накрыла аномальная погода: мороз и сильные ветры. Из-за снежного шторма более трех миллионов американцев остались без электричества. Наибольшие перебои в подаче электроэнергии произошли в Техасе. Коммунальщики заявили, что отключения электроэнергии были «крайней мерой для сохранения надежности электрической системы в целом».
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