Ученые предрекли появление нового более опасного вируса

Алексей Аграновский. Перемешивание (реассортация) вирусов птиц и человека может привести к возникновению нового вируса гриппа, который будет гораздо опаснее COVID-19. Об этом URA.RU рассказали вирусологи: сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн и профессор института имени Белозерского МГУ

«Рекомбинация между птичьими и человеческими вирусами — такие вирусы могут перейти на человека и дать очень тяжелые эпидемии. Это вполне возможно. Над этим работают. Об этом все время думают. И подготовка к такой возможной пандемии проводится. Вероятность этого не такая большая, но такая вещь возможна, и я не исключаю, что в будущем нас ожидают такие эпидемии, при которых коронавирусная покажется детской игрой», — сказал Альтштейн.

Вирусолог отметил, что появление такого вируса гриппа — редкое событие, но при возникновении, к примеру, «испанки» (самая массовая пандемия за всю историю человечества) все условия оказались соблюдены.

«Генетический материал человеческого вируса и птичьего вируса, вообще всех вирусов гриппа, — он состоит из восьми фрагментов. И вот когда два таких вируса гриппа попадают в клетку и размножаются, то очень легко эти части генома перемешиваются», — объяснил Альтштейн.

Профессор Аграновский разъяснил URA.RU, как может меняться инфекция, сравнив COVID-19 и вирус гриппа. «Коронавирус — это огромная флешка на 28 гигабайт, предположим. А вирус гриппа — это восемь флешек, каждая из которых, скажем, от двух до шести гигабайт. Замена одной флешки другой дает совершенно новые свойства. Там потенциал патогенный очень серьезный», — подчеркнул вирусолог. Он выразил уверенность, что пандемия COVID-19 научила человечество относится к миру вирусов внимательнее, чем было раньше.