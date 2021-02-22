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Ученые предрекли появление нового вируса — страшнее COVID-19 

Ura.Ru 23 минуты назад
Ученые предрекли появление нового более опасного вируса
Фото: Reuters
Перемешивание (реассортация) вирусов птиц и человека может привести к возникновению нового вируса гриппа, который будет гораздо опаснее COVID-19. Об этом URA.RU рассказали вирусологи: сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн и профессор института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

«Рекомбинация между птичьими и человеческими вирусами — такие вирусы могут перейти на человека и дать очень тяжелые эпидемии. Это вполне возможно. Над этим работают. Об этом все время думают. И подготовка к такой возможной пандемии проводится. Вероятность этого не такая большая, но такая вещь возможна, и я не исключаю, что в будущем нас ожидают такие эпидемии, при которых коронавирусная покажется детской игрой», — сказал Альтштейн.

Вирусолог отметил, что появление такого вируса гриппа — редкое событие, но при возникновении, к примеру, «испанки» (самая массовая пандемия за всю историю человечества) все условия оказались соблюдены.

«Генетический материал человеческого вируса и птичьего вируса, вообще всех вирусов гриппа, — он состоит из восьми фрагментов. И вот когда два таких вируса гриппа попадают в клетку и размножаются, то очень легко эти части генома перемешиваются», — объяснил Альтштейн.

Профессор Аграновский разъяснил URA.RU, как может меняться инфекция, сравнив COVID-19 и вирус гриппа. «Коронавирус — это огромная флешка на 28 гигабайт, предположим. А вирус гриппа — это восемь флешек, каждая из которых, скажем, от двух до шести гигабайт. Замена одной флешки другой дает совершенно новые свойства. Там потенциал патогенный очень серьезный», — подчеркнул вирусолог. Он выразил уверенность, что пандемия COVID-19 научила человечество относится к миру вирусов внимательнее, чем было раньше.
Ранее на юге России у семи работников птицефабрики выявили птичий грипп. Новый возбудитель гриппа птиц A (H5N8) способен передаваться от птиц к человеку. Специалисты рассказали, что защититься от него поможет отказ от использования в рационе сырых яиц, плохо обработанного мяса домашней и дикой птицы. Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что новый штамм птичьего гриппа может мутировать и вызвать новую пандемию, передает «Царьград».
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В мире , Анатолий Альтштейн , Александр Мясников , Алексей Аграновский , МГУ , Царьград ТВ
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