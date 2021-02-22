Власти Техаса объявили мораторий на отключение электроэнергии 

Власти американского штата Техас, пострадавшего от энергетического локаута, на время запретили отключать электричество должникам, а также приостановили рассылку счетов «за свет». По данным местных СМИ, экстремальные погодные условия в регионе вызвали «заоблачный» рост цен у некоторых операторов.

Один из жителей Далласа 20 февраля рассказал, что получил от своей компании счёт на семь тысяч долларов (около 520 тысяч рублей).

Техасская комиссия по коммунальным услугам провела экстренную встречу, чтобы объявить мораторий на отключение потребителей из-за неуплаты. Они также запретят поставщикам электроэнергии посылать счета в этот период, — заявил губернатор Техаса Грег Эбботт. Его слова приводит телеканал CBSDFW.

В результате непогоды в Техасе произошли массовые отключения электричества и воды, появились перебои с продуктами, выросли цены на бензин. Погибли десятки жителей штата, более 4 миллионов остались без электроэнергии.

Холода в штате привели к тому, что жители за неделю сожгли годовой бюджет на электроэнергию. Оптовая цена за мегаватт взлетела с $50 долларов до $9 тыс. В Техасе нет центрального отопления, и дома, построенные из гипсокартона, зачастую обогреваются только кондиционерами. Отмечается, что больше всего платят те техасцы, у кого не фиксированный, а плавающий тариф на электроэнергию. Им приходят счета на тысячи долларов.

Не лучше дела у тех, кто пытается обогреться газом, — в штате дефицит и этого топлива, а на заправках большие очереди за бензином. Многие жгут мебель и обедают при свечах. Президент США Байден направил в Техас еду, воду, 60 генераторов и одеяла, а также санкционировал введение ЧП в нескольких штатах. Об этом писал NEWS.ru.