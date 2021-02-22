Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Власти Техаса объявили мораторий на отключение электроэнергии 

News.ru 1 час назад
Власти Техаса объявили мораторий на отключение электроэнергии
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Власти американского штата Техас, пострадавшего от энергетического локаута, на время запретили отключать электричество должникам, а также приостановили рассылку счетов «за свет». По данным местных СМИ, экстремальные погодные условия в регионе вызвали «заоблачный» рост цен у некоторых операторов.
Один из жителей Далласа 20 февраля рассказал, что получил от своей компании счёт на семь тысяч долларов (около 520 тысяч рублей).

Техасская комиссия по коммунальным услугам провела экстренную встречу, чтобы объявить мораторий на отключение потребителей из-за неуплаты. Они также запретят поставщикам электроэнергии посылать счета в этот период, — заявил губернатор Техаса Грег Эбботт. Его слова приводит телеканал CBSDFW.

В результате непогоды в Техасе произошли массовые отключения электричества и воды, появились перебои с продуктами, выросли цены на бензин. Погибли десятки жителей штата, более 4 миллионов остались без электроэнергии.
Холода в штате привели к тому, что жители за неделю сожгли годовой бюджет на электроэнергию. Оптовая цена за мегаватт взлетела с $50 долларов до $9 тыс. В Техасе нет центрального отопления, и дома, построенные из гипсокартона, зачастую обогреваются только кондиционерами. Отмечается, что больше всего платят те техасцы, у кого не фиксированный, а плавающий тариф на электроэнергию. Им приходят счета на тысячи долларов.
Не лучше дела у тех, кто пытается обогреться газом, — в штате дефицит и этого топлива, а на заправках большие очереди за бензином. Многие жгут мебель и обедают при свечах. Президент США Байден направил в Техас еду, воду, 60 генераторов и одеяла, а также санкционировал введение ЧП в нескольких штатах. Об этом писал NEWS.ru.
Видео дня. Балерину Вяткину пытались «взорвать» гранатой
News.ru: последние новости
Мадуро мечтает вернуться к работе водителя автобуса Мадуро мечтает вернуться к работе водителя автобуса Авиакомпания Boeing рекомендовала всем приостановить полеты Boeing 777 Авиакомпания Boeing рекомендовала всем приостановить полеты Boeing 777 Британцы потребуют от ООН наказать Россию за «нарушения прав человека» Британцы потребуют от ООН наказать Россию за «нарушения прав человека»
Комментарии 1
В мире , Даллас , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Грузовик снес стену кафе под Воронежем и попал на видео
00:30
Грузовик снес стену кафе под Воронежем и попал на видео
Происшествия
Школьники в Норильске прорыли тоннель до школы и попали на видео
00:46
Школьники в Норильске прорыли тоннель до школы и попали на видео
Общество Происшествия
Видео падения обломков самолета на дома в США
01:14
Видео падения обломков самолета на дома в США
Происшествия
Видео скоростного вождения БТР-МДМ «Ракушка»
00:40
Видео скоростного вождения БТР-МДМ «Ракушка»
Армия
Видео с подавшей на развод Ким Кардашьян
05:06
Видео с подавшей на развод Ким Кардашьян
Шоу-бизнес
Появилось видео с места ДТП с автобусом с врачами
00:40
Появилось видео с места ДТП с автобусом с врачами
Происшествия
Появилось видео очередного скандала в такси
01:01
Появилось видео очередного скандала в такси
Общество
Видео занятий по борьбе за живучесть субмарины
00:40
Видео занятий по борьбе за живучесть субмарины
Армия
Видео психологического портрета Навального в суде
05:15
Видео психологического портрета Навального в суде
Общество
Видео с места крушения военного самолета в Нигерии
01:09
Видео с места крушения военного самолета в Нигерии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение