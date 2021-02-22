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Чиновница переименовала улицы города в честь своих родственников и была уволена 

Lenta.ru и ещё 1 36 минут назад
Чиновница переименовала улицы города в честь родственников
Фото: Reuters
В Египте директора департамента благоустройства города Кафр-Шукр уволили после того, как она переименовала несколько улиц в городе в честь своего мужа и нескольких его родственников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на el-Watan.
Отмечается, что на чиновницу жаловались жители города. По словам губернатора египетской провинции Кальюбия Абдулхамида Хадджана, действия женщины грубо нарушают закон, так как решения о названиях улиц принимает народный совет или специальный комитет.
Госслужащая, в свою очередь, уверяет, что ее оклеветали. Она считает, что таким образом ей мстит один из жителей города, Сами Гамаль, мечтающий прославиться. По аналогии с переименованием улиц в честь родственников он предложил назвать Кафр-Шукр «Городом Сами Гамаля». Мужчина подчеркнул, что таким образом выразил протест.
Отмечается, что в настоящее время улицы в Египте называют в честь общественных деятелей, а также в честь военных или полицейских, которые погибли в ходе антитеррористических операций.
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В мире , РИА Новости , Египет
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