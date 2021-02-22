Британский МИД обвинил Россию в нарушении прав человека

«Мы призываем других членов совета рассмотреть вопрос о том, соответствуют ли действия России ее международным обязательствам в сфере прав человека и ценностям, преданности которым мы добиваемся и которые мы пообещали поддерживать», — приводит РИА «Новости» фрагмент речи Рааба, с которой он в понедельник выступит на заседании СПЧ ООН.