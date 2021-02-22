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СМИ: Трамп готовится к возвращению в политику 

News.ru и ещё 6 31 минуту назад
Трамп собрался возглавить Республиканскую партию
Фото: Reuters
Экс-лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп готовится объявить себя возможным кандидатом на пост руководителя страны от Республиканской партии. О своём желании принять участие в выборах 2024 года он может рассказать во время первого появления перед широкой публикой после истечения президентского срока.
Советник Трампа отметил, что речь бывшего главы США превратится в «демонстрацию силы». В своём обращении политик якобы намерен настаивать на том, что несмотря на потерю Twitter и Овального кабинета, он до сих пор отвечает за происходящее в государстве, передаёт портал Axios.
По данным сайта, на этой неделе (22–28 февраля) окружение Трампа собирается переговорить с ним в Мар-а-Лаго (его поместье в штате Флорида), чтобы обсудить план дальнейших шагов на политическом поприще. Приближённые экс-лидера подчеркнули, что выступление на ежегодной конференции консервативных политических действий (CPAC) продемонстрирует контроль бывшим руководителем США Республиканской партии — вне зависимости от того, пойдёт ли он на следующие выборы. При этом помощники Трампа уверены, что сейчас он может рассчитывать на самую мощную поддержку в партии, чем когда-либо.
Трамп пообещал продолжать путь к «величию США»
О готовности вступить в новую политическую силу, если её создаст Трамп, заявили почти 50% американских избирателей-американцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса издания USA Today совместно с Саффолкским университетом. Согласно полученным данным, за идею создания партии Трампа выступают 46% избирателей, состоящих в Республиканской партии США. При этом они готовы покинуть нынешнюю партию и перейти в новую политическую силу. Против высказались 27% избирателей, остальные затруднились с ответом.
Ранее стало известно, что первое публичное выступление Дональда Трампа после его ухода с поста президента США запланировано на 28 февраля. Предполагается, что он обратится с речью к участникам Конференции консервативного политического действия в Орландо. Об этом писал NEWS.ru.
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Комментарии 3
В мире , Дональд Трамп , Республиканская партия США , США
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