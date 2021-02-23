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Власти Нью-Йорка объявили об открытии кинотеатров в штате на фоне пандемии 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Власти Нью-Йорка объявили об открытии кинотеатров
Фото: globallookpress.com
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил об открытии кинотеатров в регионе, на которые ранее были введены ограничения на фоне продолжающейся пандемии коронавируса. Об этом он написал в своем Twitter.
Он отметил, что зрители смогут посетить кинотеатры с 5 марта 2021 года. При этом он подчеркнул, что посетители обязаны будут соблюдать социальную дистанцию, а также носить средства индивидуальной защиты. Кроме того, кинозал должен быть заполнен не более чем на 25%, а количество людей в нем не должно превышать 50 человек.
Ранее в штате в ходе вакцинации от коронавируса скончались 23 человека. Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 112,1 млн заболевших, свыше 87,6 млн человек выздоровели, а более 2,4 млн пациентов умерли. В России выявили более 4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19.
Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V". 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название "ЭпиВакКорона". Ее разработал новосибирский центр "Вектор".
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В мире , США , Эндрю Куомо , Владимир Путин , Российский фонд прямых инвестиций , Газа , Нью-Йорк , Палестина
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