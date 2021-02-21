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В Ницце сообщили о катастрофической ситуации с коронавирусом 

Деловая газета «Взгляд» 42 минуты назад
Катастрофическая ситуация с коронавирусом сложилась на юге Франции
Фото: EPA
Катастрофическая ситуация сложилась с распространением коронавируса в департаменте Приморские Альпы на юге Франции, реанимационные отделения больниц практически переполнены, сообщил мэр Ниццы Кристиан Эстрози.

«Катастрофическая ситуация в сфере здравоохранения в департаменте: 17 новых госпитализаций с утра. Почти переполненные реанимации, в Университетской больнице Ниццы сложные хирургические операции приходится переносить. Пострадали все медицинские учреждения департамента», — цитирует ТАСС Эстрози.

Он рассказал, что в Каннах больницы не справляются с потоком больных COVID-19 и вынуждены переводить пациентов в больницы соседних Антиба и Гапа.

«Мы не можем больше ждать», — заключил он, подразумевая введение более жестких ограничений на перемещения граждан в связи со вспышкой эпидемии коронавируса на юге страны.

По последним данным, в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, где расположены упомянутые города, заболеваемость коронавирусом находится на уровне 590 случаев на 100 тыс. населения за неделю. В Ницце речь идет о 700 случаях на 100 тыс. жителей, что втрое выше среднего значения по стране.
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В январе во Франции зафиксировали 135 случаев побочных эффектов на вакцину от коронавируса производства Pfizer/BioNTech.
Напомним, что французские власти критиковали за медленные темпы вакцинации. Ранее руководитель по научной работе Национального института здравоохранения и медицинских исследований и председатель комитета Франции по вакцине против COVID-19 Мари-Поль Кьени заявила, что данные об эффективности российской вакцины «Спутник V» кажутся убедительными.
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В мире , Кристиан Эстрози , Pfizer , ИТАР-ТАСС
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