Катастрофическая ситуация с коронавирусом сложилась на юге Франции

Кристиан Эстрози. Катастрофическая ситуация сложилась с распространением коронавируса в департаменте Приморские Альпы на юге Франции , реанимационные отделения больниц практически переполнены, сообщил мэр Ниццы

«Катастрофическая ситуация в сфере здравоохранения в департаменте: 17 новых госпитализаций с утра. Почти переполненные реанимации, в Университетской больнице Ниццы сложные хирургические операции приходится переносить. Пострадали все медицинские учреждения департамента», — цитирует ТАСС Эстрози.

Он рассказал, что в Каннах больницы не справляются с потоком больных COVID-19 и вынуждены переводить пациентов в больницы соседних Антиба и Гапа.

«Мы не можем больше ждать», — заключил он, подразумевая введение более жестких ограничений на перемещения граждан в связи со вспышкой эпидемии коронавируса на юге страны.

По последним данным, в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, где расположены упомянутые города, заболеваемость коронавирусом находится на уровне 590 случаев на 100 тыс. населения за неделю. В Ницце речь идет о 700 случаях на 100 тыс. жителей, что втрое выше среднего значения по стране.

В январе во Франции зафиксировали 135 случаев побочных эффектов на вакцину от коронавируса производства Pfizer /BioNTech.