Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

США пригрозили ответить на приписываемые России кибератаки «не только санкциями» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 46 минут назад
США пригрозили России «не только санкциями» за кибератаки
Фото: Reuters
США могут ответить на якобы совершенные Россией кибератаки на американскую инфраструктуру в течение нескольких недель, причем не только санкциями, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Во-первых, мы попросили наше разведывательное сообщество провести дальнейшую работу по определению [причастных и] масштаба ущерба. Мы находимся в процессе. Я сказал, что на это уйдут недели, не месяцы, пока мы подготовим ответ. Ответ будет включать набор инструментов — видимых и невидимых. Это будут не просто санкции», — сказал он в интервью телеканалуCBS, передает ТАСС.

Салливан также рассказал, что президент США Джо Байден готов к переговорам с Ираном по ограничению ядерной программы исламской республики.

«Президент США намерен сдерживать Иран в вопросе получения ядерного оружия. Он верит, что усердная, проницательная дипломатия является наилучшим средством для этого», — заявил он.

По его словам, Байден готов сесть за стол переговоров с Ираном, чтобы обсудить, как США может вернуться к ограничениям в отношении иранской ядерной программы.

«Это предложение в силе», — добавил помощник.

Ранее президент США Джо Байден обвинил Россию в атаках на Запад, а также в стремлении ослабить НАТО и «Европейский проект».
До этого Салливан заявил, что отношения Москвы и Вашингтона с приходом к власти Джозефа Байдена будут сложными, так как Россия представляет угрозу по многим направлениям.
Политолог Дмитрий Дробницкий заявил газете ВЗГЛЯД, что США при Байдене будут «максимально приближать к себе идеологических союзников и максимально давить всех остальных».
Напомним, команда Байдена не исключает введения новых санкций против Москвы из-за приписываемых России хакерских атак на американские госведомства.
Кремль неоднократно решительно отвергал обвинения в кибератаках против госструктур США.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему между Россией и Западом началась дипломатическая война.
В США призвали наказать Россию за кибератаки
Видео дня. Российские звезды тратят миллионы на своих родителей
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Чего добьется Макрон фрондерством в НАТО Чего добьется Макрон фрондерством в НАТО Определена эффективность Pfizer против распространения COVID Определена эффективность Pfizer против распространения COVID Россиянка помогла живущим в США внукам справиться с аномальными холодами Россиянка помогла живущим в США внукам справиться с аномальными холодами
Комментарии 143
В мире , Дмитрий Дробницкий , Джейк Салливан , Джозеф Байден , НАТО , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
С Андреем Мягковым простились в Москве
01:44
С Андреем Мягковым простились в Москве
Общество
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
00:39
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
Происшествия
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
00:47
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
Происшествия
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
00:37
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
Происшествия В мире
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
00:42
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
Новости Москвы Общество
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
01:11
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
Происшествия
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
03:00
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
Происшествия
Водитель выжил после падения самолета на машину
00:19
Водитель выжил после падения самолета на машину
Происшествия В мире
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
00:28
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
Происшествия Новости Москвы
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
00:55
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение