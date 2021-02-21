Белый дом: Байден готов к переговорам по ядерной программе Ирана 

Президент США намерен сдерживать Иран в вопросе получения ядерного оружия. Он верит, что усердная, проницательная дипломатия является наилучшим средством для этого. Он готов сесть за стол переговоров с Ираном, чтобы обсудить, как мы можем вернуться к ограничениям в отношении иранской ядерной программы, — заявил Салливан в эфире телеканала CBC.

Ранее сам Байден в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил о готовности возобновить участие в переговорах по ядерной программе Ирана в форме «пять плюс один». Он отметил, что работа в этом направлении будет вестись в тесной координации с европейскими и другими партнёрами.

Как писал NEWS.ru, Вашингтон отозвал требование о восстановлении санкций в отношении Тегерана. Оно было выдвинуто СБ ООН после выхода американцев из ядерной сделки. Таким образом, резолюция 2231 Совета Безопасности ООН остаётся в полной силе.