Украине предсказали катастрофу из-за прекращения помощи МВФ 

Прекращение помощи Международного валютного фонда (МВФ) приведет Украину к экономической катастрофе. Такое мнение высказали сразу несколько экспертов, сообщает Пятый канал.
Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб считает, что «незалежная» прекратит существование без зарубежных финансовых влияний. Возникнет дефицит бюджета, снизятся резервы, коррупция разовьется повсеместно.
«Для украинцев это будет означать постоянную бедность по примеру латиноамериканских стран», — сказал эксперт.
Инвестиционный банкир Серей Фурса считает, что Киев без МВФ продержится не более нескольких месяцев.
«У нас пока есть запас прочности. А потому в ближайшие несколько месяцев, возможно, даже до лета, мы сможем пропетлять и проблем не почувствуем», — заявил он.
При этом часть денег будет браться из резервов Нацбанка, ликвидность заберут у банков, местные деньги окончательно обесценится и рухнет.
«Будет удар по экономике, удар по гривне», — подытожил Фурса.
Ранее «Рамблер» сообщал, что половина украинцев будет жить за чертой бедности.