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Spiegel: вакцина BioNTech и Pfizer на 89,4% предотвращает передачу коронавируса 

ТАСС и ещё 1 32 минуты назад
Вакцина Pfizer предотвращает передачу коронавируса на 89,4%
Фото: Reuters
Вакцина, разработанная консорциумом компаний BioNTech и Pfizer, не только эффективна с точки зрения защиты от коронавируса, но и предотвращает его передачу. Об этом сообщило в воскресенье издание Der Spiegel со ссылкой на пока еще не опубликованные итоги исследования, проведенного германской стороной совместно с израильским минздравом.
Результаты показали, что в 89,4% случаев вакцинированные не передают SARS-CoV-2 другим людям. Исследование проводилось в Израиле, поскольку там двумя дозами препарата привита уже примерно треть населения страны и впервые можно было наблюдать за тем, как вакцинация влияет на развитие эпидемиологической ситуации в целом. Эксперты принимали во внимание данные примерно 1,7 млн привитых.
Побочный эффект от прививки Pfizer впервые зафиксирован в Японии
Как пишет Der Spiegel​​​​, специалисты с нетерпением ожидали результатов, так как на основе клинических испытаний можно было сделать выводы лишь об эффективности препарата с точки зрения защиты от коронавируса, а не предотвращения его передачи. Итоги были "в действительности неожиданно однозначны", отметило издание. При этом британский вариант коронавируса (B 1.1.7) уже во время исследования был доминирующим (81%).
Результаты пока не опубликованы в специализированных журналах и даже на препринт-платформах, поэтому до сих пор не последовало комментариев от компаний-производителей.
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В мире , Минздрав РФ , Pfizer , Spiegel , Германия , Израиль
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