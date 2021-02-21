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Тихановская признала поражение оппозиции в уличных протестах 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 1 час назад
Тихановская признала поражение оппозиции в уличных протестах
Фото: EPA
Белорусская оппозиция проиграла в уличных протестах, заявила экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская в интервью швейцарской газете Le Temps, сообщив также о создании структур для продолжения действий в будущем.

«Я должна признать, что мы проиграли улицу», — заявила Тихановская. Она пояснила, что это произошло из-за «отсутствия средств для борьбы с насилием режима против манифестантов». «У них [служб правопорядка Белоруссии] есть оружие, у них есть сила, поэтому на настоящий момент — да, как представляется, мы проиграли», — передает слова Тихановской ТАСС.

По мнению экс-кандидата, «белорусы устали», «они боятся». «Но сегодня мы строим структуры для завтрашней борьбы. Мы работаем над тем, чтобы связать различные инициативы оппозиции, которые возникли почти повсюду: врачи, учителя, силы полиции…» — добавила она.
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Тихановская пояснила, что стратегия «состоит в том, чтобы лучше организоваться, оказывать постоянное давление на режим — до того момента, когда люди вновь будут готовы выйти на улицу, возможно, весной».

«Возвращение к демократии займет больше времени, чем предусматривалось. (…) В Белоруссии люди хотят видеть свет в конце туннеля, думать о дне, когда все станет хорошо. Поскольку они рассчитывали на быстрое решение, то сейчас они ждут фантастического плана, мессию, который им скажет: «Завтра мы выйдем на улицу, а послезавтра [президент Александр] Лукашенко уйдет». Однако такого плана не существует, никто не может предвидеть того, что произойдет», — сказала лидер белорусской оппозиции.

Она добавила, что «сейчас — время обдумать с народом видение будущего».
Напомним, после президентских выборов в Белоруссии начались массовые протестные акции. На выборах победил Александр Лукашенко, он официально вступил в должность 23 сентября. Тихановская заявила, что не считает Лукашенко легитимным президентом, обвинив его в «попытке захвата власти». Себя Тихановская назвала «символом свободы» Белоруссии.
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В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , ИТАР-ТАСС
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