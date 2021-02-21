Тихановская заявила о «потере улиц» оппозицией Белоруссии 

«Я должна признаться, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих», — сказала она.

Причиной этому Тихановская назвала «отсутствие средств для борьбы с насилием режима против манифестантов», поскольку у властей Белоруссии «есть оружие, есть сила».

Как считает экс-кандидат в президенты, «белорусы устали», «они боятся», но оппозиция создает структуры для продолжения действий в будущем.