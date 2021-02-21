Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Тихановская заявила о «потере улиц» оппозицией Белоруссии 

BFM.RU и ещё 8 53 минуты назад
Тихановская заявила о «потере улиц» оппозицией Белоруссии
Фото: РИА Новости
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью швейцарской газете Le Temps признала проигрыш белорусской оппозиции в уличных протестах.

«Я должна признаться, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих», — сказала она.

Причиной этому Тихановская назвала «отсутствие средств для борьбы с насилием режима против манифестантов», поскольку у властей Белоруссии «есть оружие, есть сила».
Тихановская считает, что Европа ничего не может сделать в ситуации вокруг Белоруссии
Как считает экс-кандидат в президенты, «белорусы устали», «они боятся», но оппозиция создает структуры для продолжения действий в будущем.
Видео дня. Российские звезды тратят миллионы на своих родителей
BFM.RU: последние новости
Макрон «верит в НАТО» Макрон «верит в НАТО» Великобритания: принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка Великобритания: принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка Украина начнет вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca Украина начнет вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca
В мире , Светлана Тихановская
Читайте также
Новости партнеров
Видео
С Андреем Мягковым простились в Москве
01:44
С Андреем Мягковым простились в Москве
Общество
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
00:39
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
Происшествия
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
00:47
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
Происшествия
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
00:37
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
Происшествия В мире
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
00:42
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
Новости Москвы Общество
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
01:11
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
Происшествия
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
03:00
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
Происшествия
Водитель выжил после падения самолета на машину
00:19
Водитель выжил после падения самолета на машину
Происшествия В мире
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
00:28
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
Происшествия Новости Москвы
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
00:55
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение