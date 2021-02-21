Газопровод «Северный поток — 2» стал камнем преткновения в отношениях между Вашингтоном и Берлином. При этом американский президент Джо Байден хотел бы вернуться к сотрудничеству с Германией . Об этом пишет издание Suddeutsche Zeitung.

Как стало известно ранее, во время телефонного разговора между Джо Байденом и Ангелой Меркель канцлер Германии подняла вопрос относительно «Северного потока — 2».

По данным издания, в результате, обмениваясь любезностями с Меркель, Байден ставит под угрозу консенсус между демократами и республиканцами в отношении газопровода. Ранее двое американских сенаторов направили президенту письмо, в котором призывали продолжать жёсткую политику Трампа в отношении «Северного потока — 2». Также автор материала не вполне понимает, в чём может состоять уступка Байдена, учитывая непреклонную позицию Германии в отношении проекта газопровода.

Это и описывает дилемму, перед которой оказался Байден, утверждает автор. Так, газопровод на протяжении долгого времени порождал споры между Берлином и Вашингтоном. При этом Байден и госсекретарь Энтони Блинкен однозначно дали понять, что озабочены налаживанием отношений с союзниками, в первую очередь — Германией. Однако пример «Северного потока — 2» показывает, как сложно на практике «переключать рычаги».

При этом автор материала считает, что Германии всё равно надо использовать возможность налаживания партнёрства с США, однако успех будет в большой степени зависеть от того, смогут ли немцы сделать Байдену «интересное предложение».

В свою очередь, издание Handelsblatt сообщает, что Штаты в качестве компромисса рассматривают вариант временного отключения газопровода и только в том случае, если будет ограничен транзит российского газа через территорию Украины. Именно такое предложение должно поступить от Берлина, утверждает издание.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровод от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств.