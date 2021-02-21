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Двигатель пассажирского Boeing 777 загорелся во время полета: видео 

ТК «Звезда» и ещё 3 28 минут назад
Двигатель пассажирского Boeing 777 загорелся во время полета
Фото: @michaelagiulia, Twitter
Двигатель лайнера Boeing 777, направлявшегося из американского Денвера (штат Колорадо) в Гонолулу (Гавайи), загорелся во время полета. Неисправность оборудования привела к тому, что куски обшивки самолета начали отпадать прямо в воздухе — на глазах у пассажиров. В салоне на тот момент находился 241 человек.
Рейс авиаперевозчика United Airlines завершился возвращением в город отправления. Посадка воздушного судна в Денвере прошла успешно. В настоящее время, по информации Fox News, пострадавших в самолете или на земле от падения обломков не обнаружено.
В полиции города Брумфилд, на территорию которого обрушились куски обшивки, попросили местных жителей ничего не делать с обломками самостоятельно. При обнаружении частей самолета настоятельно рекомендовано сразу обратиться к властям.
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В мире , Происшествия , Брумфилд , Нью-Йорк , США
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