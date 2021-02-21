Греция продлила разрешение на въезд 500 россиян в неделю 

Власти Греции продлили разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю при наличии у них отрицательного теста на коронавирус, сообщает РИА "Новости".

Мера продлена до 8 марта, указано в сообщении. Впервые из-за пандемии коронавируса въезд до 500 граждан России в неделю власти Греции разрешили 7 сентября.

С того времени это разрешение неоднократно продлевалось. Россияне могут въехать в Грецию исключительно воздушным путем, они должны иметь при себе документ об отрицательном результате теста на COVID-19, при этом анализ должен быть сдан не позднее чем за 72 часа до прибытия в страну.

Кроме того, гражданам России потребуется ваучер на отель или документы, определяющие их временное место жительства в Греции. Россия возобновила международное авиасообщение с Грецией 8 февраля.