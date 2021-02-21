Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Греция продлила разрешение на въезд 500 россиян в неделю 

Газета.Ru и ещё 1 23 минуты назад
Греция продлила разрешение на въезд 500 россиян в неделю
Фото: Depositphotos
Власти Греции продлили разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю при наличии у них отрицательного теста на коронавирус, сообщает РИА "Новости".
Мера продлена до 8 марта, указано в сообщении. Впервые из-за пандемии коронавируса въезд до 500 граждан России в неделю власти Греции разрешили 7 сентября.
С того времени это разрешение неоднократно продлевалось. Россияне могут въехать в Грецию исключительно воздушным путем, они должны иметь при себе документ об отрицательном результате теста на COVID-19, при этом анализ должен быть сдан не позднее чем за 72 часа до прибытия в страну.
Кроме того, гражданам России потребуется ваучер на отель или документы, определяющие их временное место жительства в Греции. Россия возобновила международное авиасообщение с Грецией 8 февраля.
Видео дня. Российские звезды тратят миллионы на своих родителей
Газета.Ru: последние новости
В МИД Литвы предложили заморозить строительство "Северного потока — 2" до выборов в РФ В МИД Литвы предложили заморозить строительство "Северного потока — 2" до выборов в РФ В НАТО обвинили Россию и Китай в "переписывании правил миропорядка" В НАТО обвинили Россию и Китай в "переписывании правил миропорядка" СМИ: Трамп выступит на публике впервые после ухода с поста президента СМИ: Трамп выступит на публике впервые после ухода с поста президента
В мире , Общество , РИА Новости , Греция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
С Андреем Мягковым простились в Москве
01:44
С Андреем Мягковым простились в Москве
Общество
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
00:39
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
Происшествия
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
00:47
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
Происшествия
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
00:37
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
Происшествия В мире
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
00:42
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
Новости Москвы Общество
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
01:11
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
Происшествия
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
03:00
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
Происшествия
Водитель выжил после падения самолета на машину
00:19
Водитель выжил после падения самолета на машину
Происшествия В мире
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
00:28
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
Происшествия Новости Москвы
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
00:55
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение