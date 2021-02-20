«Мы не папуасы». В Киеве рассказали, как МВФ подставил Зеленского 

Советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов заявил, что Международный валютный фонд поставил Владимира Зеленского в сложную ситуацию во время поездки в ОАЭ. Об этом он сказал в интервью Hromadske.
По словам чиновника, фонд опубликовал сообщение о завершении миссии на Украине, тем самым создал негативный фон во время визита Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты. МВФ пообещал предоставлять Украине пресс-релизы перед публикацией, но нарушил слово, заявил Милованов.
Он также отметил, что Международному валютному фонду стоило бы объяснить, почему он сообщил о завершении миссии именно перед приездом делегации от Украины в ОАЭ.
"Ответа нет, и, по сути, они не должны его давать, но вопрос остается открытым — случайность это или нет. Мы не папуасы, и нас нельзя гонять и обманывать", — подытожил чиновник.