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«Мы не папуасы». В Киеве рассказали, как МВФ подставил Зеленского 

РИА Новости 12 минут назад
«Мы не папуасы». В Киеве рассказали, как МВФ подставил Зеленского
Фото: РИА Новости
Советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов заявил, что Международный валютный фонд поставил Владимира Зеленского в сложную ситуацию во время поездки в ОАЭ. Об этом он сказал в интервью Hromadske.
По словам чиновника, фонд опубликовал сообщение о завершении миссии на Украине, тем самым создал негативный фон во время визита Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты. МВФ пообещал предоставлять Украине пресс-релизы перед публикацией, но нарушил слово, заявил Милованов.
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Он также отметил, что Международному валютному фонду стоило бы объяснить, почему он сообщил о завершении миссии именно перед приездом делегации от Украины в ОАЭ.

"Ответа нет, и, по сути, они не должны его давать, но вопрос остается открытым — случайность это или нет. Мы не папуасы, и нас нельзя гонять и обманывать", — подытожил чиновник.

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В мире , Тимофей Милованов , Владимир Зеленский , Международный валютный фонд
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