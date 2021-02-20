Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

«Путин переживет»: французы высмеяли отказ Байдена приглашать Россию в G7 

РИА Новости 19 минут назад
«Путин переживет»: французы высмеяли отказ Байдена приглашать Россию в G7
Фото: РИА Новости
Читатели Le Figaro возмутились отказом президента США Джозефа Байдена пригласить Россию для участия в "Большой семерке" (G7).
Ранее американский лидер обвинил Россию в нападках на демократию, а президента Владимира Путина — в попытках подорвать партнерство США с Европой. Позднее в Белом доме заявили, что Байден, в отличие от своего предшественника Дональда Трампа, не будет приглашать Россию в G7. При этом пресс-секретарь американского президента Джен Псаки добавила, что Москву могут позвать в организацию совместно с партнерами США по G7.
Захарова возмутилась, что Россию не позвали на Мюнхенскую конференцию
Французские читатели раскритиковали единоличное решение Байдена. Так, пользователь DANIEL LUCZAK увидел в заявлении Белого дома унижение остальных участников G7.

"По какому праву только американцы навязывают такое решение?" — спросил он.


"Было бы хорошо, если бы Москва ослабила европейский проект США", — прокомментировал статью DENIS TAILLANDIER 1.


"Русофобия американцев одержима и опасна. Им во чтобы то не стало необходим враг, чтобы оправдать огромные бюджеты Пентагона", — констатировал archimède33.

Пользователь figoui, в свою очередь, назвал главной целью Вашингтона сохранение господства. В качестве противовеса Штатам, по его мнению, должны выступить Россия и Китай, Европе же следует оставаться в тени США.

"США делают все, чтобы избежать появления конкурентов в общем и, в частности, западного конкурента, которым могла бы стать Центральная Европа, организованная вокруг тандема Германия — Россия", — продолжил комментатор.

По его мнению, США будут "ублажать" Германию, чтобы оттеснить Россию, и не станут считаться с мнением остальных европейцев.

"Я думаю, Путин это переживет… G7 имеет значение только для тех, кто в ней участвует. Но имеет ли смысл это объединение сегодня?" — задался вопросом Reg6994.

Он выразил мнение, что США, Японию и страны Западной Европы связывает только решение по иранской проблеме.

"С точки зрения экологических действий насколько эффективной может быть работа группы, в которую не входят Россия, Китай, Пакистан и Бразилия?" — добавил пользователь.

Читатель Edmond допустил, что Байден в силу возраста забыл о словах Путина, что России не интересно участие в G7, когда есть формат G20.

"Итак, господин Байден, не делайте резких заявлений, это не делает вас серьезным политиком", — добавил пользователь.

С Edmond согласился DARIUS47. Он отметил важность для Москвы G20, а также Шанхайской организации сотрудничества.
Видео дня. Российские звезды тратят миллионы на своих родителей
Последние новости
Блумберг сообщил о новом списке санкций США по "Северному потоку — 2" Блумберг сообщил о новом списке санкций США по "Северному потоку — 2" Прокурор попросила изменить решение суда по делу Навального Прокурор попросила изменить решение суда по делу Навального "Днепр всегда был русским". Официантка не приняла заказ на украинском "Днепр всегда был русским". Официантка не приняла заказ на украинском
Комментарии 61
В мире , Политика , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Владимир Путин , Пентагон , ШОС , Le Figaro
Читайте также
Новости партнеров
Видео
С Андреем Мягковым простились в Москве
01:44
С Андреем Мягковым простились в Москве
Общество
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
00:39
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
Происшествия
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
00:47
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
Происшествия
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
00:37
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
Происшествия В мире
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
00:42
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
Новости Москвы Общество
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
01:11
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
Происшествия
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
03:00
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
Происшествия
Водитель выжил после падения самолета на машину
00:19
Водитель выжил после падения самолета на машину
Происшествия В мире
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
00:28
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
Происшествия Новости Москвы
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
00:55
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение