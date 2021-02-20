«Путин переживет»: французы высмеяли отказ Байдена приглашать Россию в G7 

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Ранее американский лидер обвинил Россию в нападках на демократию, а президента Владимира Путина — в попытках подорвать партнерство США с Европой. Позднее в Белом доме заявили, что Байден, в отличие от своего предшественника Дональда Трампа , не будет приглашать Россию в G7. При этом пресс-секретарь американского президента Джен Псаки добавила, что Москву могут позвать в организацию совместно с партнерами США по G7.

Французские читатели раскритиковали единоличное решение Байдена. Так, пользователь DANIEL LUCZAK увидел в заявлении Белого дома унижение остальных участников G7.

"По какому праву только американцы навязывают такое решение?" — спросил он.

"Было бы хорошо, если бы Москва ослабила европейский проект США", — прокомментировал статью DENIS TAILLANDIER 1.

"Русофобия американцев одержима и опасна. Им во чтобы то не стало необходим враг, чтобы оправдать огромные бюджеты Пентагона", — констатировал archimède33.

Пользователь figoui, в свою очередь, назвал главной целью Вашингтона сохранение господства. В качестве противовеса Штатам, по его мнению, должны выступить Россия и Китай, Европе же следует оставаться в тени США.

"США делают все, чтобы избежать появления конкурентов в общем и, в частности, западного конкурента, которым могла бы стать Центральная Европа, организованная вокруг тандема Германия — Россия", — продолжил комментатор.

По его мнению, США будут "ублажать" Германию, чтобы оттеснить Россию, и не станут считаться с мнением остальных европейцев.

"Я думаю, Путин это переживет… G7 имеет значение только для тех, кто в ней участвует. Но имеет ли смысл это объединение сегодня?" — задался вопросом Reg6994.

Он выразил мнение, что США, Японию и страны Западной Европы связывает только решение по иранской проблеме.

"С точки зрения экологических действий насколько эффективной может быть работа группы, в которую не входят Россия, Китай, Пакистан и Бразилия?" — добавил пользователь.

Читатель Edmond допустил, что Байден в силу возраста забыл о словах Путина, что России не интересно участие в G7, когда есть формат G20.

"Итак, господин Байден, не делайте резких заявлений, это не делает вас серьезным политиком", — добавил пользователь.