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Москва

Турчинов пожаловался на ослабление украинской армии при Зеленском 

News.ru и ещё 1 19 минут назад
Турчинов раскритиковал Зеленского за недофинансирование ВСУ
Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com
По сравнению с временами президентства Петра Порошенко вооружённые силы Украины сейчас находятся в гораздо более слабом состоянии. Об этом заявил экс-секретарь Совета безопасности страны, руководитель штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов.
В эфире принадлежащего Петру Порошенко телеканала «Прямой» Турчинов рассказал, что с 2014 года шло нарастание мощности вооруженных сил и профессионализма военнослужащих, а также техническо-материального обеспечения.
Политик подчеркнул, что команда Порошенко передала преемнику сильную армию, о которой, как предполагалось, тот позаботится. Однако ничего хорошего не происходит.
Турчинов отметил, что впервые за 7 лет финансирование армии Украины осталось на прежнем уровне. Также в течение двух лет не индексируются денежные довольствия военнослужащих — даже на значение инфляции.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон не скрывает планов помогать Киеву увеличивать наступательный потенциал, учитывая, что Украине ничего не угрожает. Об этом писал NEWS.ru.
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Комментарии 4
В мире , Армия , Телевидение , Александр Турчинов , Дмитрий Песков , Петр Порошенко
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