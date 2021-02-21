Турчинов раскритиковал Зеленского за недофинансирование ВСУ

В эфире принадлежащего Петру Порошенко телеканала «Прямой» Турчинов рассказал, что с 2014 года шло нарастание мощности вооруженных сил и профессионализма военнослужащих, а также техническо-материального обеспечения.

Политик подчеркнул, что команда Порошенко передала преемнику сильную армию, о которой, как предполагалось, тот позаботится. Однако ничего хорошего не происходит.

Турчинов отметил, что впервые за 7 лет финансирование армии Украины осталось на прежнем уровне. Также в течение двух лет не индексируются денежные довольствия военнослужащих — даже на значение инфляции.