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Москва

Байден проведет 23 февраля двустороннюю встречу с Трюдо в дистанционном формате 

ТАСС 1 час назад
Байден проведет двустороннюю встречу с Трюдо
Фото: Reuters
Президент США Джо Байден проведет 23 февраля двустороннюю встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в формате видеоконференции. Об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"23 февраля президент Джо Байден примет участие в своей первой двусторонней встрече [на этом посту] с премьер-министром Джастином Трюдо. На этом виртуальном мероприятии президент подчеркнет прочные и глубокие партнерские отношения между США и Канадой как соседями, друзьями и союзниками по НАТО", — отметила Псаки.

Президент и премьер "рассмотрят усилия в таких областях, представляющих взаимный интерес, как борьба с COVID-19, изменение климата и экономические связи". Байден и члены его кабинета также в дистанционном формате обсудят с канадскими министрами ряд двусторонних и международных вопросов.
Между тем, Трюдо также подтвердил информацию о грядущей встрече. Как он написал в субботу в своем Twitter, стороны обсудят двусторонние отношения, ситуацию с коронавирусом, а также вопросы борьбы с изменением климата.
22 января Трюдо провел 30-минутный телефонный разговор с Байденом. Как сообщили тогда в канадском правительстве, он носил "теплый и дружеский характер", а лидеры "нашли общий язык" по вопросам борьбы с пандемией и ее экономическими последствиями, темам кибербезопасности, международных отношений и борьбы с изменением климата.
Трюдо стал первым иностранным лидером, которому Байден позвонил в качестве президента США.
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Комментарии 1
В мире , Джозеф Байден , Джастин Трюдо , Администрация США , НАТО , Канада , США
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