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В Абхазии приостановили православные богослужения 

Газета.Ru 32 минуты назад
В Абхазии приостановили православные богослужения
Фото: depositphotos.com
Глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион (Аплиаа) объявил, что богослужения в храмах временно приостановлены до определения статуса Абхазской православной церкви. Об этом пишет Sputnik. Абхазия.

"Сегодня мы надеялись и надеемся, что Московский патриархат решит нашу церковную ситуацию, статус нашей Абхазской православной церкви", — сказал Аплиаа.

По его словам, Абхазская церковь никогда не была и не будет частью Грузинской. При этом богослужения продолжатся главном кафедральном соборе в Сухуме.
Ранее стало известно, что Абхазия пытается создать свою православную церковь и выйти из грузинского патриархата.
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В мире , РПЦ , Абхазия , Сухум
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