В Абхазии приостановили православные богослужения 

Глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион (Аплиаа) объявил, что богослужения в храмах временно приостановлены до определения статуса Абхазской православной церкви. Об этом пишет Sputnik. Абхазия.

"Сегодня мы надеялись и надеемся, что Московский патриархат решит нашу церковную ситуацию, статус нашей Абхазской православной церкви", — сказал Аплиаа.

По его словам, Абхазская церковь никогда не была и не будет частью Грузинской. При этом богослужения продолжатся главном кафедральном соборе в Сухуме.

Ранее стало известно, что Абхазия пытается создать свою православную церковь и выйти из грузинского патриархата.