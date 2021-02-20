Пока вы не уснули: в России испытают «суперракету» «Гремлин» 

ВКонтакте, Одноклассники. Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст , подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook

Защита потребовала освобождения Навального

При этом ЕСПЧ мотивировал свое решение правилом 39 регламента суда, «приняв во внимание обстоятельства и степень риска для жизни заявителя».

Третья вакцина от ковида может стать основной

В России зарегистрирована третья вакцина от коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустина на совещании об обращении вакцин. Препарат «Ковивак» разработал научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Первые 120 тысяч доз вакцины запустят в гражданский оборот в середине марта.

В 2023 году российские вооруженные силы должны приступить к испытаниям гиперзвуковой авиационной ракеты «Гремлин», сообщают «Известия». Эксперты отмечают, что на данный момент защититься от неё невозможно.

На данный момент известно, что дальность полёта «Гремлина» будет составлять около 1,5 тысячи километров, гиперзвуковая скорость — 6 Махов.

Планетоход Perseverance показал цветные фото с Марса

NASA's Perseverance Mars Rover

НАСА опубликовало в Twitter фотографии, снятые американским исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе.

На одном из кадров видна поверхность Красной планеты, а на другом — ее пейзаж с линией горизонта. Третий кадр демонстрирует сам ровер перед посадкой.

Зеленский собрал совещание для обсуждения возврата Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда просигнализировали России о готовности более жестко противостоять ее интересам на Украине. Об этом директор Украинского института политики Руслан Бортник заявил в своем фейбуке.

«Прежде всего это сигнал для России — Зеленский и его команда готовы более жестко противостоять российским интересам на Украине», — считает Бортник.

Швеция предложила Финляндии отступить в "войне" с Россией

Facebook © Maavoimat — Armén — The Finnish Army

Финляндия выступает потенциальной точкой для вторжения российских войск, заявил заместитель командующего ВВС Швеции Андерс Перссон.

В связи с этим Хельсинки следует закупить истребители четвертого поколения Gripen шведской компании Saab, поскольку в случае войны с Москвой "более уязвимые финские ВВС" могли бы отступить на базы соседней Швеции. Совершить такой маневр легче, обладая самолетами Gripen, считает Перссон.

Участник одной из самых опасных банд 90-х Буртасов вышел на свободу

Игорь Буртасов, известный как Гоша, участник одного из самых опасных организованных преступных сообществ 1990-х годов, «29-й комплекс», вышел на свободу.

В 2006 году Гоша как один из самых активных участников банды был приговорен к 21 году колонии строгого режима , однако смог выйти раньше положенного срока.

«Газпром» резко сократил транзит газа через Украину

Со среды, 17 февраля, «Газпром» сократил транзит газа через Украину, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что 17 февраля «Газпром» прокачал через Украину 94,9 млн куб. м, таким образом показатель среды был на 20% меньше среднего уровня за 16 дней февраля. 18 февраля прокачка сократилась до 88,2 млн куб. м, что на 26% ниже уровня начала месяца.

От работающих россиян потребовали справки о вакцинации

Эксперт оценил законность требования работодателями справки о вакцинации от коронавируса.

Подобные требования являются нарушением Трудового кодекса РФ, который запрещает работодателю запрашивать сведения о состоянии здоровья сотрудника, если они не касаются вопроса о возможности выполнения работником своих функций.

В Москве задержали гендиректора ТГК-2 Пинигину

Генеральный директор «Территориальной генерирующей компании №2» (ТГК-2) Надежда Пинигина задержана.

Осведомленный собеседник рассказал агентству, что Пинигина была задержана в Москве по подозрению в совершении экономических преступлений. В настоящее время ее этапируют в Архангельск.

Стоимость биткоина превысила $57 тысяч

Первая криптовалюта продолжает бить рекорды. В субботу биткоин впервые поднялся выше 57 тысяч долларов за монету.

На криптобирже Binance к 16.45 мск биткоин поднимается до 57 400 долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожает почти на 9% за сутки — до 57 300 тысячи долларов.