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Украина предрекла Донбассу экологическую катастрофу 

Lenta.ru 25 минут назад
Украина предрекла Донбассу экологическую катастрофу
Фото: РИА Новости
Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время выступления на брифинге для стран ООН предрек Донбассу экологическую катастрофу международного масштаба, пишет РБК-Украина.
По его словам, помимо экологического ущерба от взрывов в регионе существует опасность затопления шахт, которые оказались заброшенными угледобывающими компаниями. В одной из таких шахт под наименованием «Юнком» в 1979 году советская власть провела ядерные испытания небольшой мощности, загрязнив радиацией подземные воды.
Министр пояснил, что из нее на протяжении уже двух лет не откачивали воду. Это угрожает загрязнением питьевым источникам в районе шахты, впоследствии эти воды могут попасть в Черное море и Дон.

«Украина обратилась к МАГАТЭ по возможности формирования группы экспертов для мониторинга хранения радиоактивных материалов», — добавил Резников.

Он выразил надежду, что власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обеспечат доступ экспертов организации к месту испытаний. «До 2014 года там находилось более 1000 источников ионизирующего излучения», — пояснил вице-премьер.
Ранее украинские власти предрекли экологическую катастрофу в Крыму из-за строительства моста на полуостров. Они полагают, что вследствие этого Азовское море «может превратиться в залив».
Территориальный конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость от Киева после смены власти в стране. В 2015 году были подписаны Минские соглашения, которые подразумевают предоставление региону особого статуса и проведение местных выборов.
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В мире , Алексей Резников , ООН , МАГАТЭ , РБК-Украина , Дон , Италия
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