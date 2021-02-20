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Британия направила Украине деньги на «крымские» структуры 

Газета.Ru и ещё 3 2 часа назад
Британия направила Украине деньги на «крымские» структуры
Фото: Reuters
Посольство Великобритании в Киеве направило Украине 168 тыс. £ (около $235 тыс.) на проект поддержки "крымских" административных структур в Херсонской области Украины, которая соседствует с российским Крымом. Об этом сообщает сайт британской дипмиссии.
В сообщении отмечается, что Соединенное Королевство будет финансировать новый проект по облегчению доступа к жизненно важным услугам для украинцев, проживающих в Крыму.
Британские дипломаты указывают, что Лондон выделил такую сумму на данный проект поддержки местных административных структур в Херсонской области, "благодаря которому нуждающиеся смогут посещать местные госпитали и получать украинские паспорта". В январе стало известно, что Британия профинансирует "реинтеграцию" Крыма в состав Украины.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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В мире , Киев , Республика Крым , Великобритания
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