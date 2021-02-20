Британия выделила деньги на поддержку «крымских» структур Украины 

"В день седьмой годовщины незаконной аннексии Крыма Великобритания объявляет о финансировании нового проекта по облегчению доступа к жизненно важным услугам для украинцев, проживающих в Крыму. Великобритания выделила 168 тысяч фунтов стерлингов на данный проект поддержки местных административных структур в соседней с Крымом Херсонской области, благодаря которому нуждающиеся смогут посещать местные госпитали и получать украинские паспорта", — говорится в сообщении на сайте посольства.