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Оппозиция Армении перекрыла центральные улицы Еревана 

ТАСС 27 минут назад
Оппозиция Армении перекрыла центральные улицы Еревана
Фото: Telegram-канал РИА Новости
Оппозиционное "Движение за спасение родины" завершило в субботу многотысячный митинг на площади республики, его участники перекрыли несколько улиц столицы. Об этом заявил один из лидеров оппозиционного движения, представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

"Мы сейчас завершаем митинг, разделяемся на четыре части и начинаем акции неповиновения", — заявил он.

Как передает корреспондент ТАСС, в настоящий момент опппозиционеры перекрыли четыре улицы Еревана и скандируют антиправительственные лозунги.
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В мире , Армения , Ереван
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